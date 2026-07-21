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Происшествия

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В Псковской области сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В дежурную часть УМВД России по городу Пскову около полуночи 16 июля поступило сообщение от местной жительницы о том, что её мать - 77-летняя пенсионерка - ушла за грибами в лес и до настоящего времени не вернулась домой.

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