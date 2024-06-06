Команда регионального отделения партии рассказала о работе в последний месяц весны От разработки стандартов использования гаджетов подростками до благотворительных акций для детей: "Новые люди" в Алтайском крае подвели итоги работы в мае Депутатская работа Никита Федюнин, депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди", принял участие в заседании рабочей группы по разработке Генплана Барнаула.