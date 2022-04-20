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Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Аллен сыграет с О’Салливаном, Робертсон против Лисовски, другие партии

В английском Шеффилде проходят матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.  Снукер  Чемпионат мира Шеффилд, Англия  1/8 финала  21 апреля Джексон Пейдж (Уэльс) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.

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