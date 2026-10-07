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Нижегородская правда

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Как прошёл матч Россия-Нигерия в Нижнем Новгороде

Как прошёл матч Россия-Нигерия в Нижнем Новгороде

Сборная России по футболу во вторник, 6 октября, провела товарищеский поединок с командой Нигерии. Это был первый матч нашей сборной в Нижнем Новгороде за последние семь лет.

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