В Хабаровском крае лесничий использовал возлюбленную в преступной схеме

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края осужден лесничий за совершение мошенничества. По данным пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в августе 2022 года он уговорил свою возлюбленную, индивидуального предпринимателя, заключить контракт с лесничеством на поставку дров для отопления.