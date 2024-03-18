В Хабаровском крае лесничий использовал возлюбленную в преступной схеме

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края осужден лесничий за совершение мошенничества. По данным пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в августе 2022 года он уговорил свою возлюбленную, индивидуального предпринимателя, заключить контракт с лесничеством на поставку дров для отопления.
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