Гастрономические уроки для школьников в Приморском крае

Приморские школьники смогут научиться готовить блюда из местных продуктов. В Приморье для одной тысячи школьников проведут уроки локальной гастрономии, сообщает ТАСС со слов руководителя департамента программ и аналитики туристско-информационного центра Приморья Виталия Станиславчука.