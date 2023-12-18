Гастрономические уроки для школьников в Приморском крае

Приморские школьники смогут научиться готовить блюда из местных продуктов. В Приморье для одной тысячи школьников проведут уроки локальной гастрономии, сообщает ТАСС со слов руководителя департамента программ и аналитики туристско-информационного центра Приморья Виталия Станиславчука.
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