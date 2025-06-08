Новый трейлер Hela, маленького приключения от создателей Unravel

Новый трейлер Hela, маленького приключения от создателей UnravelИгра расскажет историю о группе мышей, которые отправляются в путешествие, дабы найти лекарство, которое способно вылечить их подругу ведьму от неизвестной болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)