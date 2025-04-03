Автовладельцев предупредили об угрозе здоровью при несвоевременности одного действия

Автомобильные кондиционеры со времени накапливают влагу, пыль и другие загрязнения, которые создают идеальные условия для размножения бактерий и грибков, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.
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