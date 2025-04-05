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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафаэль Надаль: «Если не ограничивать силу, через какое-то время рослые игроки будут доминировать в теннисе»

Рафаэль Надаль: «Если не ограничивать силу, через какое-то время рослые игроки будут доминировать в теннисе»

«За всю историю тенниса правила не менялись. Если не ограничивать силу, то через какое-то время игрок с хорошей подвижностью и ростом более двух метров будет доминировать в теннисе.

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