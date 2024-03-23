Путин и Мирзиёев подтвердили намерение сотрудничать против терроризма

ТАСС/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму в ходе телефонного разговора 23 марта, сообщили в Кремле.