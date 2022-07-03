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Роналду готов уйти из «МЮ», Федотову может грозить до 2 лет тюрьмы за уклонение от армии, Мхитарян в «Интере», Надаль в 1/8 финала «Уимблдона» и другие новости утра

Роналду готов уйти из «МЮ», Федотову может грозить до 2 лет тюрьмы за уклонение от армии, Мхитарян в «Интере», Надаль в 1/8 финала «Уимблдона» и другие новости утра

Добрейшего утра, друзья! Принесли тут для вас традиционный дайджест новостей. Налетайте 🥧 1. Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение, Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов.

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