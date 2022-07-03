Роналду готов уйти из «МЮ», Федотову может грозить до 2 лет тюрьмы за уклонение от армии, Мхитарян в «Интере», Надаль в 1/8 финала «Уимблдона» и другие новости утра

Федотов в Северодвинске, новое поражение ЦСКА, Роналду не вернулся в «МЮ», сбой при оформлении Fan ID, Москалев рассудит Суперкубок, игрока АПЛ подозревают в изнасиловании, Дзюба не поехал в Китай и другие новости