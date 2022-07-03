Роналду готов уйти из «МЮ», Федотову может грозить до 2 лет тюрьмы за уклонение от армии, Мхитарян в «Интере», Надаль в 1/8 финала «Уимблдона» и другие новости утра

Добрейшего утра, друзья! Принесли тут для вас традиционный дайджест новостей. Налетайте 🥧 1. Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение, Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов.
Популярные статьи
- Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр – главный тренер «Локо», Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене, Дацюк завершает карьеру, Зарема родила дочку, МакSим и «Ленинград» на Суперкубке и другие новости
- «Зенит» победил ЦСКА, Алберто уехал в «Коринтианс», Маррей и Радукану вылетели с «Уимблдона», «Интер» арендовал Лукаку, Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США и другие новости
- Федотов в Северодвинске, новое поражение ЦСКА, Роналду не вернулся в «МЮ», сбой при оформлении Fan ID, Москалев рассудит Суперкубок, игрока АПЛ подозревают в изнасиловании, Дзюба не поехал в Китай и другие новости
Свежие комментарии