Немецкий концерн Henkel сменит название в России на Lab Industries с 2023 года

Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, с 1 января 2023 года будет работать в качестве самостоятельной организации на российском рынке под названием Lab Industries.
Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, с 1 января 2023 года будет работать в качестве самостоятельной организации на российском рынке под названием Lab Industries.
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