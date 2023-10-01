Агент Миранчука и Жемалетдинова заявил, что они не продлят контракты с «Локо» при Леонченко

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до 30 июня 2024 года. – Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Им сделали предложения о продлении? – Все прекрасно, я рад! Как раз к семье Рифата шел – поздравить с этим долгожданным голом, обнять.