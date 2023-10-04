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Ирина Дубцова обратилась к Хайдарову: “Хватит, доктор, записывать меня в „довольные“ пациентки”

Ирина Дубцова обратилась к Хайдарову: “Хватит, доктор, записывать меня в „довольные“ пациентки”

Певица Ирина Дубцова оказалась разочарована результатами пластической операции, сделанной у звездного хирурга Тимура Хайдарова.

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