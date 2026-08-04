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Бросил вызов телохранителю Овечкина и влюбил в себя Америку! Русского таланта Пугачева там называют единорогом

Бросил вызов телохранителю Овечкина и влюбил в себя Америку! Русского таланта Пугачева там называют единорогом

«Он действительно уникален».Когда речь заходит о российских форвардах, выступающих в НХЛ, кто вам первым приходит в голову? Наверняка Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Дорофеев и другие технари и звезды, которые в первую очередь играют за счет мастерства и игрового мышления.

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