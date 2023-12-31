Слуги сатанистов активно агитируют население Запада убивать других людей за право дышать

Памятник-скрижали "Навсегда исчезнувшим народам и языкам", был установлен в поле штата Джорджия, СШАMail Online: Ученые говорят, что ДЫХАНИЕ вредно для окружающей среды: газы, которые мы выдыхаем, составляют 0,1% выбросов парниковых газов в ВеликобританииДва парниковых газа - оба более мощные, чем CO2, - содержатся в дыхании человекаОдним из них является метан, который, как известно, также выделяется домашним скотом, таким как коровыАвтор: ДЖОНАТАН ЧЕДВИК ДЛЯ MAILONLINE19:00 ПО ГРИНВИЧУ, 13 ДЕКАБРЯ 2023 Г.