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«Угроза будет сохраняться» США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?

«Угроза будет сохраняться» США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?

США, Франция и Великобритания — сразу три страны-члена НАТО — одобрили нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России с помощью дальнобойных ракет ATACMS, SCALP и Storm Shadow.

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