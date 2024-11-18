«Угроза будет сохраняться» США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?

США, Франция и Великобритания — сразу три страны-члена НАТО — одобрили нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России с помощью дальнобойных ракет ATACMS, SCALP и Storm Shadow.
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