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Инсайдер: «Чимаев и Бернс дали согласие на бой, но контрактов пока нет»

Известный российский ММА-журналист Игорь Лазорин прояснил ситуацию вокруг потенциального поединка между Хамзатом Чимаевым и бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бернсом.

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