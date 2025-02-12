Россияне едят слишком мало бобовых. Почему они нужны в рационе (при отсутствии противопоказаний)

Врачи советуют россиянам чаще есть бобовые. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что россияне едят слишком мало бобовых – она обратила внимание, что бобовые сегодня практически полностью исчезли из культуры питания.
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