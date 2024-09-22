В Японии создали USB-флешку с камерой. Зачем?

Стартап из Страны восходящего солнца разработал уникальный гаджет — USB-флешку со встроенной камерой, которая создана для тех, кто хочет быстро запечатлеть важные моменты, не обременяя себя дополнительными устройствами.
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