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В Японии создали USB-флешку с камерой. Зачем?

В Японии создали USB-флешку с камерой. Зачем?

Стартап из Страны восходящего солнца разработал уникальный гаджет — USB-флешку со встроенной камерой, которая создана для тех, кто хочет быстро запечатлеть важные моменты, не обременяя себя дополнительными устройствами.

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