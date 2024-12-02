Внедорожник Tank 700 получил титул «Новинка года»

В конкурсе «Авто.ру» участвовали 45 автомобильных новинок. При этом «Параллельной новинкой года» назвали Toyota Land Cruiser Prado, премии «Семейная новинка года» был удостоен Geely Atlas второго поколенияНовинкой года на автомобильном рынке россияне назвали Tank, точнее — внедорожник Tank 700.