Юные борцы из Красногвардейского района завоевали пять медалей на турнире в Волгограде

Фото: Федерация спортивной борьбы Республики КрымВ Волгограде завершились юбилейные, XXX Открытые региональные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей двух возрастных категория (до 16 и до 18 лет) памяти мастера спорта СССР В.
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