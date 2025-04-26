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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Тибодо использует «челленджи» лучше всех, Док Риверс – хуже всех

Том Тибодо использует «челленджи» лучше всех, Док Риверс – хуже всех

Сообщается, что в этом году успешность тренерских запросов составила 63%, тогда как в 2019 году, когда эта система появилась, этот показатель был на уровне 44%.

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