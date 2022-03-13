Чесноков — о поражении Хачанова от Бруксби: Карен проиграл очень сильному теннисисту

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков высказался о разгромном поражении россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от хозяина кортов Дженсона Бруксби.