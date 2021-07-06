Италия вышла в финал Евро в 4-й раз. Выиграла только однажды

Сборная Италии обыграла сборную Испании (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале Евро-2020. Таким образом, итальянцы вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2012 года.
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