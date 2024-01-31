Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром могут построить в Рязанском районе Москвы

Его площадь составит почти 450 тысяч кв. метров Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том что на юго-востоке столицы возведут жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром площадью почти 450 тысяч кв.