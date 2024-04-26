Свинина с брусничным соусом к праздничному столу

Праздничный ужин в скандинавском стиле отлично дополнит свинина с брусникой на основное блюдо. Брусника естественным образом вписывается в нордический рацион, который включает дикие, местные или собранные продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии