«Нас трогать нельзя — полицию вызовем»: в Тюмени поймали подростков за беспредел и крики о Бандере в автобусе

Телеканал "78" Банда подростков оскорбляла пассажиров автобуса в Тюмени и прославляла украинских нацистов.
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Фото конечно забрюлили, но анатомические особенности "тожеграждан" видны.
Если бы над ними висела угроза колонии для несовершеннолетних, и они, и их родители, имели представление о том, что это такое, вели бы себя по другому. А безнаказанность со временем сделает из них бандитов.