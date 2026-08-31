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«Нас трогать нельзя — полицию вызовем»: в Тюмени поймали подростков за беспредел и крики о Бандере в автобусе

«Нас трогать нельзя — полицию вызовем»: в Тюмени поймали подростков за беспредел и крики о Бандере в автобусе

Телеканал "78" Банда подростков оскорбляла пассажиров автобуса в Тюмени и прославляла украинских нацистов.

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Наталия

Если бы над ними висела угроза колонии для несовершеннолетних, и они, и их родители,  имели представление о том, что это такое, вели бы себя по другому. А безнаказанность со временем сделает из них бандитов.