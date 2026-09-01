Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну

"Вместо пользы мы получили тягчайшую обузу в виде Румынского фронта, поглотившего наши лучшие стратегические резервы, столь необходимые для завершения разгрома Австрии", – говорил о последствиях вступления в Первую Мировую войну Румынии Алексей Брусилов.
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