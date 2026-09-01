НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну

Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну

"Вместо пользы мы получили тягчайшую обузу в виде Румынского фронта, поглотившего наши лучшие стратегические резервы, столь необходимые для завершения разгрома Австрии", – говорил о последствиях вступления в Первую Мировую войну Румынии Алексей Брусилов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым