В России взялись за закрытие лазеек по уклонению от налогов

Известия/Анна Селина Российское правительство приняло решение доработать проект налоговых поправок, предложенных Минфином, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов, передает РБК, ссылаясь на текст законопроекта.
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