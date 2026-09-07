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Экс-министр обороны Украины Резников вновь призвал привлечь женщин к службе

Экс-министр обороны Украины Резников вновь призвал привлечь женщин к службе

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников предложил мобилизовать женщин по примеру Израиля, заменив их на тыловых должностях и введя общенациональную военную подготовку, что, по его словам, «удвоит мобилизационный ресурс» страны.

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