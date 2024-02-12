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История подвязок, самого волнующего аксессуара дамского гардероба

История подвязок, самого волнующего аксессуара дамского гардероба

Женские подвязки в течение столетий постепенно превращались в фетиш, символ победы в любви. Историк моды Марьяна Скуратовская приоткрывает завесу времен над этим пикантным предметом гардероба, который в разные века был и символом верности, и инструментом соблазнения, и даже способом выразить свои политические убеждения.

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