Трамп присоединил Исландию к США

Трамп опубликовал карту, где Исландия, Гренландия, Канада и другие территории покрыты американским флагом и обозначены как США; Рейкьявик после этого вызвал посла США и назвал публикацию совершенно неуместной.
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