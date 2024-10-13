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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Ковалев: «Кто бы ни закончил сейчас карьеру, я это решение пойму. Международных стартов нет, зачем тратить здоровье, если можно пойти тренировать»

– С Сашей Самариным общаетесь? – Да. Пока он был спорте, мы были ближе. Сейчас он начал тренировать, и мы общаемся меньше.

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