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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Даку в «Спартаке» – самый громкий трансфер лета, даже не сравнить с другими. Он каждый сезон за «Рубин» по 10-15 мячей клал»

Бывший полузащитник « Спартака », «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подвел итоги летнего трансферного окна в  Альфа-Банк РПЛ .

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