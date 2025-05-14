Выходили на берег: наши звезды поют песни ВОВ, Sparks — безумствуют

Хабиб спел про смуглянку-молдаванку, Майли Сайрус сняла фильм, а Леонид Агутин стал Штирлицем. Среди музыкальных новинок мая (как уже вышедших, так и еще только готовящихся к изданию) есть релизы на любой вкус, да и громких имен среди авторов свежих записей хватает.