Выходили на берег: наши звезды поют песни ВОВ, Sparks — безумствуют

Хабиб спел про смуглянку-молдаванку, Майли Сайрус сняла фильм, а Леонид Агутин стал Штирлицем. Среди музыкальных новинок мая (как уже вышедших, так и еще только готовящихся к изданию) есть релизы на любой вкус, да и громких имен среди авторов свежих записей хватает.
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