Какой праздник отмечают 4 августа

4 августа в России ежегодно отмечают День спелеолога. История праздника началась в 1986 году. В этом году было проведено Общесоюзное спелеологическое совещание, на котором было решено установить ежегодный праздник, посвященный спелеологам.
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