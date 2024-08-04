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Рязанские новости

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Какой праздник отмечают 4 августа

Какой праздник отмечают 4 августа

4 августа в России ежегодно отмечают День спелеолога. История праздника началась в 1986 году. В этом году было проведено Общесоюзное спелеологическое совещание, на котором было решено установить ежегодный праздник, посвященный спелеологам.

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