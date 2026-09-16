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Регионы России

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Администрация Трампа готовит поставку Израилю авиабомб на $2,8 млрд

Администрация Трампа готовит поставку Израилю авиабомб на $2,8 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа готовит поставку Израилю крупной партии авиационных бомб и другого вооружения общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов, сообщает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

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