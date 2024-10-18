Любовь Толкалина сняла себя обнаженной и показала фото фанатам

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Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала откровенное фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).