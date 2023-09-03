В продолжение темы о мигрантах и их отпрысках...

Борис Воробьев А почему дети мигрантов должны осваивать русский язык, находясь непосредственно на нашей территории? Да не только дети, но и сами их родители часто не могут просто объясниться по-русски. В конце девяностых годов один мой знакомый захотел переехать на постоянное местожительства в Австралию. Так вот, для того, чтобы получить такую возможность, он и его жена несколько лет учили английский дома, в России. Пытались получить разрешение каждый год, но по разным причинам им отказывали, вроде, по уважительным причинам-то проблемы с историей страны эмиграции, то с законодательством, то проблемы с гимном этой страны у будущих переселенцев и т.д. Но наконец, то ли на 4, то ли на 5 год они все-таки получили разрешение и улетели. А почему нашим соседям без знания о языке, законах, знания гимна нашей страны и прочее, позволительно всей семьей переезжать и все свои проблемы сваливать на плечи властей , администраций, школ, полиции, медицины и т.д. российской стороны? Лень учить у себя дома?

ИП Иван Петров До чего довели страну, до ручки, российские города заселили бородачами, неграмотными безчеловечными демонами, и за счёт налогов россиян этот вирус распространяется, что в конечном итоге приведет к геноциду местного населения и кровопролитию. Российские власти остановитесь. Почему вы обращаете внимание на массовое заселение мигрантами Европы, осуждаете это, а в нашей стране этого не видите и способствуете ухудшению ситуации