https://cont.ws/@ant21/2623827 в продолжении: Директор «Центра толерантности» (изначально – это дочерняя структура Еврейского музея и центра толерантности) Анна Макарчук выразила большую обеспокоенность после предложения главы СПЧ Валерия Фадеева по мигрантам.
В продолжение темы о мигрантах и их отпрысках...
Комментарии
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Борис Воробьев
А почему дети мигрантов должны осваивать русский язык, находясь непосредственно на нашей территории? Да не только дети, но и сами их родители часто не могут просто объясниться по-русски. В конце девяностых годов один мой знакомый захотел переехать на постоянное местожительства в Австралию. Так вот, для того, чтобы получить такую возможность, он и его жена несколько лет учили английский дома, в России. Пытались получить разрешение каждый год, но по разным причинам им отказывали, вроде, по уважительным причинам-то проблемы с историей страны эмиграции, то с законодательством, то проблемы с гимном этой страны у будущих переселенцев и т.д. Но наконец, то ли на 4, то ли на 5 год они все-таки получили разрешение и улетели. А почему нашим соседям без знания о языке, законах, знания гимна нашей страны и прочее, позволительно всей семьей переезжать и все свои проблемы сваливать на плечи властей , администраций, школ, полиции, медицины и т.д. российской стороны? Лень учить у себя дома?
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4 час.
ИП
Иван Петров
До чего довели страну, до ручки, российские города заселили бородачами, неграмотными безчеловечными демонами, и за счёт налогов россиян этот вирус распространяется, что в конечном итоге приведет к геноциду местного населения и кровопролитию. Российские власти остановитесь. Почему вы обращаете внимание на массовое заселение мигрантами Европы, осуждаете это, а в нашей стране этого не видите и способствуете ухудшению ситуации
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3 час.
Борис Леонтьев
Для детей мигрантов должны быть ТОЛЬКО заведения с обучением и общением на русском языке. Русскоязычные ясли детсады, школы, колледжи и вузы. Никаких казахских, узбекских, украинских или иных учебных заведений. Хотят учиться на родном для них языке — добро пожаловать на историческую родину. Нет, выбор должен быть. Можно ехать в Татарстан и обучаться на татарском, в Чечню и обучатся на чеченском, в Башкирию, для обучения на башкирском. А можно поехать в Крым и обучаться на украинском или крымско-татарском. Так что только так. Живёте в России — обучайте детей на русском или любом официальном языке региона проживания. У себя в квартире или общаясь с соплеменниками можете говорить на любом языке, хоть на языке племени мамба-юмба. Но изучать извольте официальные языки и обучаться на них, на тех которые должны знать граждане России региона проживания мигранта и его семьи. Если знаете только языки исторической родины - в России вы турист и гражданином быть не можете.
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2 час.
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