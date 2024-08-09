73-летняя женщина мучилась от кашля из-за провалившегося в грудную клетку имплантата

Врачи из Медицинской школы Канзасского университета столкнулись с необычным клиническим случаем: медикам пришлось оперировать 73-летнюю американку, в грудной клетке которой находится силиконовый имплантат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии