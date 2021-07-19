Бобби Портис: «Мы с Коннотоном как братья – вместе выходим на бой и сражаемся друг за друга»

Форвард «Милуоки» Бобби Портис рассказал о братских отношениях с партнером по команде Пэтом Коннотоном, надевшим футболку с лицом Портиса перед 5-м финальным матчем против «Санз» (123:119, 3-2).
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