Бобби Портис: «Мы с Коннотоном как братья – вместе выходим на бой и сражаемся друг за друга»

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Форвард «Милуоки» Бобби Портис рассказал о братских отношениях с партнером по команде Пэтом Коннотоном, надевшим футболку с лицом Портиса перед 5-м финальным матчем против «Санз» (123:119, 3-2).