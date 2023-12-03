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В Германии признали ошибочность расчета Запада на сдерживание РФ

В Германии признали ошибочность расчета Запада на сдерживание РФ

  Немецкое издание Der Spiegel выпустило материал с говорящим заголовком «Почему у Путина есть все основания быть довольным собой», в котором перечислены основные пункты, на которые рассчитывал Запад, проводя свою политику по сдерживанию РФ.

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Комментарии
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Antanas
Санкциями Россию не исспугать.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Регина Толстоброва
Не получилось у них сдерживание России. Санкции не повлияли на рост экономики. А вот им надо свое все восстанавливать.
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15 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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13 час.

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