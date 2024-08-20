Жительница Курской области прошла с матерью 20 км пешком ради спасения

Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала, что ей вместе с матерью пришлось пройти 20 километров пешком, чтобы спастись от украинских военных и добраться до безопасного места.
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