В Министерстве иностранных дел прошла презентация Кавказского инвестиционного форума

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялся брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации, среди которых представители Королевства Бахрейн, Боливарианской Республики Венесуэла, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Ирак, Республики Ирак, Государства Кувейт, Ливанской Республики, Королевства Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия и другие.