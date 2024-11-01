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Владелец курорта The Nautilus — о развитии Мальдив и идеальном отдыхе

Владелец курорта The Nautilus — о развитии Мальдив и идеальном отдыхе

Санджей Манику занимает должность управляющего директора компании Pulse Hotels & Resorts, которая владеет частным островом-курортом The Nautilus Maldives, управляет авиакомпанией Manta Air и является директором Universal Enterprises — крупнейшего туристического конгломерата на Мальдивах и управляющим директором Male’ Aerated Water Company (франчайзи Coca-Cola на Мальдивах).

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