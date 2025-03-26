Казан аэропортында мигрантларны биометрия буенча тикшерә башлаячаклар

Татарстан башкаласында мигрантларны аэропортта биометрия буенча тикшерә башлаячаклар. Эксперт-криминалистика үзәге башлыгы Әнәс Мөхәммәтҗанов ТР буенча Эчке эшләр министрлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта сөйләде.
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