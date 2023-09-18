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Только «Реал» и «Ливерпуль» набрали по 9 очков в топ-5 лиг в матчах, уступая в счете

Только «Реал» и «Ливерпуль» набрали по 9 очков в топ-5 лиг в матчах, уступая в счете

«Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) в 5-м туре Ла Лиги. Мадридцы и «Ливерпуль» – единственные на старте сезона клубы в топ-5 лиг Европы, набравшие 9 очков в матчах, по ходу которых они проигрывали.

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