Эвакуация россиян из сектора Газа закончится в ближайшее время

Посол России в Израиле сообщил, что Москва рассчитывает на днях завершить эвакуацию из Газы. Ожнако, как отметил посол, несколько десятков россиян и их родственников еще не вышли из палестинского анклава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии