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На российском острове обнаружили сразу семь краснокнижных растений

На российском острове обнаружили сразу семь краснокнижных растений

На острове Попова завершен первый экологический мониторинг сада на мысе Ликандера. Специалисты дирекции «Земля леопарда» обследовали самый северный туристический маршрут Дальневосточного морского заповедника во Владивостоке, передает «КП — Владивосток».

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